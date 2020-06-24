Пробрались ночью в подъезд и угнали велосипеды: в столице поймали двух нарушителей (ВИДЕО)

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Двое мужчин 23 и 28 лет из районов Единец и Комрат были задержаны за кражу двух велосипедов. Ранее они уже привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения.

В полицию 22 июня обратились двое жителей Ботаники и сообщили, что у них украли велосипеды. Как выяснилось, ночью неизвестные проникли в подъезды жилых домов на бульваре Дечебал и Мунчештском шоссе и украли велосипеды, оставленные без присмотра. Нанесённый владельцам ущерб составил 5 500 леев.

Впоследствии подозреваемые были задержаны. Они признались в содеянном. Украденные велосипеды вернут владельцам.

Правонарушителям грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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