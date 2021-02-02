Проблемы с сердцем, травмы, переохлаждения: более 14 тысяч вызовов поступило в “скорую” на прошлой неделе

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C 25 по 31 января в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 14 225 обращений. В медучреждения были доставлены 5 566 пациентов, из которых 795 – дети.

В указанный период врачи оказали первую помощь в следующих ситуациях: 3 055 обострений сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 41 случай острого коронарного синдрома; 2 784 случая респираторных заболеваний; 1 869 случаев неврологических нарушений, 236 из которых – инсульты. Кроме того, 1 316 вызовов поступили по поводу различных травм.

В это же время было зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадало 39 человек (в том числе 6 детей). 35 из них были доставлены в медучреждения.

Кроме того, на прошлой неделе у 6 человек в возрасте от 25 до 75 лет была диагностирована гипотермия I и II степени. Случаи были зарегистрированы в Кишинёве, а также в районах Криуляны, Чадыр-Лунга и Окница. Первую медицинскую помощь получили два человека с обморожением II и III степени: в Кантемирском и Сорокском районах. Впоследствии граждане были доставлены в больницы для стационарного лечения.

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