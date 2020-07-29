Проблемы перевозчиков обсудили в правительстве

Премьер-министр Ион Кику провел сегодня онлайн-встречу с группой лидеров ассоциаций перевозчиков. Последние рассказали о серьезных проблемах, с которыми они сталкиваются в своем секторе деятельности, в том числе о недобросовестной конкуренции, злоупотреблениях контролирующих органов, стоимости авторизаций, возврате акцизов, предварительной уплате налогов и либерализации страхового рынка.

Кроме того, перевозчики также призвали внести изменения в некоторые нормативные и законодательные акты, которые могли бы устранить барьеры, которые ставят под угрозу и блокируют их деятельность. Учитывая, что пандемический кризис привел к почти 50-процентному снижению активности за последние 5 месяцев, они также обращаются за финансовой поддержкой.

Ион Кику заявил, что, насколько это возможно, исполнительная власть постарается найти оптимальные решения для преодоления трудностей, с которыми сталкиваются перевозчики.

– Я знаю, что вы представляете один из секторов, наиболее пострадавших от пандемии. Но нам необходимо совместно находить налоговые решения и средства, которые позволят снизить недобросовестную конкуренцию и незаконные перевозки. Поскольку вы попадаете в категорию компаний, которые пострадали в результате пандемии, вы можете воспользоваться предоставляемыми государством 60% субсидий от объема налога на заработную плату. Более того, субсидируются и проценты по кредитам, – подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства распорядился создать рабочую группу, в которую войдут представители перевозчиков и компетентных учреждений. Первое ее заседание состоится 18 августа. Члены группы рассмотрят решения для обозначенных на сегодняшней беседе проблем, пишет moldpres.md.

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