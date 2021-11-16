Проблемы на голову

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Что приводит к мигрени и как не спутать её с инсультом

При смене сезонов многие жалуются на головные боли, которые связывают с переменой погоды.

По данным исследования Eurohead, 50% пациентов, страдающих головной болью, в своих проблемах склонны винить именно небесную канцелярию.

В большинстве случаев такая погодная боль является мигренью. Второй самый распространённый вид головной боли – боль напряжения. Как их отличить друг от друга?

Боль напряжения лёгкой или умеренной интенсивности, она равномерно распределена по всей голове и похожа на сжатие. Для мигрени же типична пульсирующая или давящая боль. Обычно она захватывает половину головы и чувствуется в области лба, виска, вокруг глаз. Приступ мигрени часто сопровождается дополнительными симптомами – тошнотой, повышенной чувствительностью к яркому свету (фотофобия), или громким звукам (фонофобия), или запахам (осмофобия). Ещё могут присоединяться рвота, головокружение. Во время приступа физическая активность ухудшает состояние, больному лучше находиться в тихой тёмной комнате. Приступ длится от 3–4 часов до 3 суток (в среднем 20 часов).

Виновата ли погода?

«Изменение погодных условий – один из провоцирующих факторов мигрени, но не единственный (см. инфографику), – объясняет невролог Вера Блохина. – По статистике, систематической головной болью, связанной с погодой, страдают 50% людей. Но конкретный провокатор при этом у каждого пациента свой: у одних голова начинает болеть из-за скачков атмосферного давления, у других – от перепадов температуры, у третьих – из-за жары и избытка солнечного света (солнечная мигрень), у четвёртых – от холодной погоды (холодовая мигрень) и т. д. Неврологи советуют таким пациентам вести дневник головной боли, который поможет выявить индивидуальные факторы, провоцирующие и облегчающие такие боли».

Как ставят диагноз?

Головная боль – субъективное ощущение, которое не фиксируют анализы и исследования. Поэтому диагноз ставится на основании жалоб пациента, истории заболевания, а дополнительное обследование (электроэнцефалограмма головного мозга, УЗИ сосудов шеи, МРТ и КТ) может потребоваться для исключения так называемой вторичной головной боли – она бывает при опухолях головного мозга, кровоизлиянии, аневризме и т. д. Мигрень нередко путают с болями при таких болезнях, но их нужно отличать – это важно для лечения.

А вдруг это рак?

При частых головных болях многие думают о раке мозга. «Головная боль – один из первых признаков опухолей головного мозга, причём как доброкачественных, так и злокачественных, – рассказывает врач Екатерина Кобякова. – Она может быть вызвана повышением давления в полости черепа и сдавливанием прилегающих тканей. Главное отличие боли, вызванной новообразованием, – это сочетание её с другими симптомами (нарушение равновесия и координации движений, зрительные расстройства, эпилептические припадки, рвота). В постановке диагноза помогают КТ и МРТ головного мозга».

Мигрень или инсульт?

«Ишемический инсульт не спутаешь с болями при мигрени, – поясняет невролог Игорь Мацокин. – А вот симптомы некоторых форм геморрагического инсульта (кровоизлияние в мозг) могут её напоминать. Но есть принципиальные отличия. При мигрени головную боль, как правило, можно снять или ослабить обычными обезболивающими препаратами. А при инсульте боль возникает внезапно и обязательно сопровождается нарушениями речи, зрения, слуха, параличами. Плюс все эти симптомы неуклонно прогрессируют».

Как лечить?

Препараты, которые применяются при мигрени, бывают двух видов. Одни купируют уже возникшую боль, вторые предупреждают развитие приступов. Последние назначают пациентам с частыми приступами. Большинство лекарств – безрецептурные. Но принимать их можно только по назначению врача. Бесконтрольный приём приводит к особой головной боли, лечить которую сложнее, чем обычную мигрень.

Кто в группе риска?

От мигрени чаще страдают женщины: среди них она встречается у 11–25%, а среди мужчин – у 4–10%. Большое количество женских мигреней приходится на «критические дни». А вот во время беременности и в период менопаузы число приступов резко снижается.

Большинство пациентов с мигренью – люди высокоинтеллектуальные и амбициозные. Они часто испытывают стрессы, и это провоцирует приступы мигрени.

Можно ли умереть от мигрени?

«Мигрень серьёзно нарушает качество жизни, ограничивает работоспособность, но это не фатальное заболевание, – поясняет невролог Игорь Мацокин. – И стать причиной смерти или повлиять на продолжительность жизни оно не может».

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Какие продукты могут помочь, если заболела голова

Сладкий чай или кофе. Жидкость плюс глюкоза придут на помощь «больной голове». Можно добавить в чай мёд, лимон и мяту, которые обладают успокаивающим эффектом. Если же головная боль связана с пониженным артериальным давлением, поможет чашка кофе. Кстати, недаром многие обезболивающие средства содержат кофеин.

Имбирь (или имбирный чай). Обладает противовоспалительным действием, восстанавливает тонус сосудов, улучшает кровообращение. Можно положить щепотку имбиря в чай либо заварить кипятком свежий корень имбиря, нарезанный тонкими лепестками.

Сочные фрукты, ягоды или арбуз (в жаркое время года). В частности, арбуз на 90% состоит из воды. Богаты жидкостью огурцы, помидоры. Они тоже могут восполнить потерю воды и минеральных веществ.

Рыба, морепродукты. Они содержат полиненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3, которые помогают бороться с воспалительными процессами, в том числе провоцирующими их головными болями.

Орехи (миндаль, кешью, кедровые), семечки. Содержат магний (тоже часто присутствует в составе болеутоляющих и успокаивающих средств), который улучшает кровообращение, способствует нормализации артериального давления, кровь и кислород больше поступают в клетки мозга, уменьшая головную боль.

Молочные продукты — молоко, творог, кефир, йогурт. Источник кальция, недостаток которого приводит не только к повышению риска развития нарушений в обмене кальция (рахит у детей; слабое развитие мышц и скелета в юности; быстрая утрата стройной фигуры во взрослом возрасте; остеопороз, мучительные боли в костях, переломы шейки бедра в старшем и пожилом возрасте), но и может быть связан с повышением артериального давления и, как следствие, с головными болями.

Цельнозерновые продукты (например бурый рис, овсянка, пшено, гречка, хлеб из муки грубого помола). Богаты витаминами группы В, которые положительно влияют на состояние нервной системы, помогают бороться с плохим настроением. Ведь нередко причина головной боли — переутомление и стресс. Кроме того, источники сложных углеводов участвуют в обменных процессах, функционировании всех систем организма, прежде всего желудочно-кишечного тракта. А нарушения пищеварения тоже могут проявляться головными болями.

Лидия Юдина