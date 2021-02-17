“Проблемный” автомобиль обнаружили в Сороках: машину изъяли у владельца

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Пограничники остановили для проверки автомобиль, зарегистрированный в Польше. Выяснилось, что у водителя фальшивый техосмотр. Более того, машина была снята с учёта польскими властями. Инцидент произошёл накануне в Сороках.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, речь идёт об автомобиле марки Renault Scenic с польскими номерами. В ходе проверки выяснилось, что штамп в документе о техосмотре не соответствует оригиналу. В связи с этим было принято решение провести более тщательную проверку, в ходе которой выяснилось, что машина была снята с учёта в Польше.

Водитель, 41-летний молдаванин, сообщил, что не знает об этих несоответствиях, так как приобрёл автомобиль несколько месяцев назад у жителя Сорок. Бывший хозяин машины уверил его, что все документы в порядке.

На имя мужчины был заполнен протокол. Ему грозит штраф в размере до 650 условных единиц, исправительные работы на срок от 150 до 200 часов или до 2 лет лишения свободы. Автомобиль был изъят.

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