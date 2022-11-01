Проблем по горло

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Как победить осенние вирусы

Елена АМАНОВА

Ларингит, фарингит, другие ОРЗ и ОРВИ – частая история в холода. От этих инфекций ежегодно страдает 44% населения мира. Главный симптом – боль в горле. Как лечиться и каких ошибок избегать?

Наш эксперт – врач-оториноларинголог Ольга Зайцева.

Заболело горло? Всё ясно, виновато переохлаждение! Не надо было гулять без шарфа и есть мороженое на улице. Переохлаждение действительно может снизить местный иммунитет, но виновники заболевания – вирусы и бактерии.

ВАЖНО! Лечиться при воспалении верхних дыхательных путей надо без промедления, чтобы инфекция не спустилась ниже и не вызвала осложнений.

Возбудитель спокойствия

Самые частые возбудители боли в горле – риновирусы, вирусы гриппа и парагриппа и, конечно, коронавирусы, особенно печально знаменитый SARS Cov‑2. Лечение ОРВИ, как правило, симптоматическое, потому что эффективных прямых противовирусных препаратов совсем немного.

Из бактерий наиболее опасный – бета-гемолитический стрептококк, вызывающий тяжёлую стрептококковую ангину, при которой срочно требуются антибиотики (никакими другими лекарствами с этим заболеванием и его осложнениями не справиться). Чтобы подтвердить диагноз, можно воспользоваться специальным аптечным тестом, который быстро даст ответ, присутствует стрептококк или нет. Принимать антибиотики наугад нельзя, тем более что при ОРВИ они бесполезны.

Именно вирусы, а не бактерии чаще повинны в боли в горле.

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО. С холодовыми процедурами не стоит экспериментировать, если заболел ребёнок, особенно когда болезнь сопровождается температурой выше 38°. Холод лишь усилит озноб. К тому же может вызвать спазм горла и спровоцировать сильный насморк. Холодные полоскания можно использовать для профилактики. Закалять слизистые лучше постепенно, начав с тёплого раствора лекарственных трав (шалфей, ромашка, календула) и потихоньку снижая температуру жидкости.

Лёд или чай с малиной?

Обычно при больном горле пьют тёплый чай с малиной. Хотя в советской энциклопедии можно найти статью, посвящённую лечению горла. Она содержит парадоксальный совет: подержать во рту кусочек льда. Именно так сегодня и поступают при сильной боли в горле за океаном. Например, американский врач может посоветовать дать больному с красным горлом слегка подтаявший пломбир – холод снизит отёк и подействует как анестезия, вызвав онемение и уменьшив чувствительность слизистой оболочки. К тому же жирный пломбир смягчит повреждённое горло, что дополнительно облегчит боль.

Правда, холод имеет смысл применять только в начале болезни. Если через несколько часов боль не стихает, а, наоборот, нарастает, пора переходить к медикаментозному лечению.

Мыться можно

Чтобы выздороветь быстрее и без последствий, надо соблюдать 5 важных правил.

Не просто отлежаться, но и обратиться за медицинской помощью. В эпоху коронавируса это особенно актуально. Не принимать антибиотики (даже в местных формах) без назначения врача. В большинстве случаев с ОРЗ можно справиться и без них. А при вирусных инфекциях они бесполезны. Принимать жаропонижающие и обезболивающие, не превышая рекомендованных дозировок. Если температура ниже 38,5°, лучше ограничиться постельным режимом и обильным тёплым питьём. Выбор жаропонижающего препарата зависит от возраста и сопутствующих заболеваний больного, а также от тяжести протекания инфекции. Например, ибупрофен противопоказан больным, страдающим нарушениями ЖКТ, а также пожилым людям, поскольку на фоне вирусной инфекции у них может повыситься риск кровотечений. Аспирин категорически запрещено давать детям. Оптимальный выбор при ОРВИ (и при COVID‑19) – парацетамол. Бороться с симптомами. При боли в горле лучше использовать местные НПВП (спреи). При насморке – сосудосуживающие капли (не дольше 3–4 дней). Но лучше ограничиться промыванием носа солевыми растворами. Не забывать про ЗОЖ. Чаще проветривать помещение, проводить влажную уборку, а когда температура спадёт, выходить на прогулки. Принимать душ во время болезни не только можно, но и нужно.

Рейтинг лекарств

Если боль в горле не проходит 2–3 дня, следует обратиться к врачу. В постоянный арсенал медиков входит несколько групп препаратов.

Антисептики местного действия в виде спрея. Наибольший эффект оказывают комплексные препараты на основе лизоцима, которые сочетают в себе сразу несколько действий: антибактериальное, противогрибковое, противовоспалительное, антисептическое и обезболивающее. Поскольку лизоцим – натуральный фермент, содержащийся в организме человека, такие средства достаточно безопасны, их можно давать и детям, и беременным женщинам, а при необходимости сочетать с системными антибиотиками по назначению врача.

Наибольший эффект оказывают комплексные препараты на основе лизоцима, которые сочетают в себе сразу несколько действий: антибактериальное, противогрибковое, противовоспалительное, антисептическое и обезболивающее. Поскольку лизоцим – натуральный фермент, содержащийся в организме человека, такие средства достаточно безопасны, их можно давать и детям, и беременным женщинам, а при необходимости сочетать с системными антибиотиками по назначению врача. Местные антисептики в таблетках. Самой эффективной лекарственной формой местных антисептиков можно считать препараты в таблетках для рассасывания (например, лизобакт на основе того же лизоцима). Время воздействия активных веществ на воспалённые ткани при рассасывании более продолжительное.

Самой эффективной лекарственной формой местных антисептиков можно считать препараты в таблетках для рассасывания (например, лизобакт на основе того же лизоцима). Время воздействия активных веществ на воспалённые ткани при рассасывании более продолжительное. Гипертонические солевые растворы, содержащие высокие концентрации морской соли. Их эффективность несколько ниже, чем у антисептиков. К тому же при гипертонии, проблемах с почками и ЖКТ избыток соли при передозировке может быть опасен. Слабые же (изотонические) растворы соли хороши только для профилактики.

Их эффективность несколько ниже, чем у антисептиков. К тому же при гипертонии, проблемах с почками и ЖКТ избыток соли при передозировке может быть опасен. Слабые же (изотонические) растворы соли хороши только для профилактики. Муколитики. Если к боли в горле присоединился кашель, лучше принимать препараты на основе карбоцистеина, поскольку при необходимости антибактериальной терапии он усилит эффективность антибиотика.

Если к боли в горле присоединился кашель, лучше принимать препараты на основе карбоцистеина, поскольку при необходимости антибактериальной терапии он усилит эффективность антибиотика. Фитопрепараты и народные средства (ромашка, шалфей, чеснок, тёплое молоко с мёдом и маслом). Доказательная база средств народной медицины невысока, однако полоскания травяными отварами помогут успокоить горло и снизить воспаление, став дополнением к назначенным врачом медицинским препаратам. Помните, что лечение только народными средствами может быть опасным для здоровья.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Фарингит или тонзиллит?

Как отличить фарингит от тонзиллита? О. Браду, Бельцы

Отвечает врач-отоларинголог Евгений Вольский:

– Отличить воспаление задней стенки глотки и её боковых валиков (фарингит) от воспаления нёбных миндалин (тонзиллит) может только специалист. Несмотря на сход­ство симптомов, лечение этих болезней разное. Антибиотики, обязательные при тонзиллите, при фарингите обычно не назначаются. Помимо этого острый фарингит может быть первым проявлением некоторых инфекционных болезней: кори, скарлатины, краснухи. А ещё на обычный фарингит похож микоз горла. Поэтому помимо осмотра врач непременно должен взять у вас мазок на анализ.