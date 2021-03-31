Про евродеградацию и СССР

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О том, что умом унионистам Советский Союз не понять

18 марта в парламенте Молдовы разгорелись нешуточные страсти. На этот раз представители блока ACUM ополчились против СССР и граждан, которые родились и жили в Советском Союзе.

При Союзе мы процветали…

Депутат от блока ACUM, унионист Цыку, назвал граждан, родившихся в СССР, быдлом, которые ждут европейских подачек и денег, так и оставаясь в душе вонючими и ленивыми советскими прапорщиками и старлеями. Тем не менее правые никак не могут ответить на один простой вопрос: чего же ВЫ добились, господа, за 30 лет молдавской независимости и почти 20 лет евроинтеграции? Ну хотя бы один проект покажите. А между тем во времена так называемого тоталитарного СССР, со всеми его минусами, в Молдавской Советской Социалистической Республике (МССР) наблюдался небывалый подъём и ускоренная модернизация. «Тоталитарный» СССР построил в Молдове самые крупные объекты в Европе:

– знаменитый сад «Память Ильичу» площадью 6000 га и 30 км в длину, за которым ухаживали 14 колхозов! (Для справки: на каждого жителя СССР приходилось по 10 яблок, выращенных в этом саду);

– винный подвал в Милештах протяжённостью 200 км (попал в 2005 году в Книгу рекордов Гиннесса как «крупнейший винный погреб по количеству бутылок»);

– крупнейший в Европе телевизионный завод «Альфа»;

– крупнейший в Европе Рыбницкий металлургический завод.

Строился в те годы и крупнейший компьютерный завод. По данным историка Анатолия Шевченко, «более половины населения республики получили к 1990 году новые благоустроенные квартиры». Сколько их получают сейчас, спросите вы? Ноль.

В 1985 году в Молдавии насчитывалось 559 крупных промышленных предприятий. На долю МССР в начале 80-х годов XX столетия приходилось 22,5% советского экспорта электроэнергии.

В 1990 году доля промышленности в экономике Молдавской ССР равнялась 38%. Изделия промышленности Молдавии экспортировались более чем в 40 стран мира. Сегодня доля промышленности почти в 2 раза меньше. До сих пор все помнят стратегические предприятия союзного значения – «Альфа», «Мезон», «Счётмаш», «Молдавгидромаш», «Траком». Мы уже молчим про фабрики «Стяуа Рошие», «Зориле», «Ионел».

Мы строили комплектующие турбин для подлодок, схемы для ракетных комплексов, участвовали в космических программах СССР. По данным А. Шевченко, «в Молдавской ССР действовали 53 научных учреждения, в 1961 году была создана Академия наук МССР».

В 1987 году в республике насчитывалось 489 совхозов и 372 колхоза. Сельскохозяйственные угодья составляли 2,6 млн гектаров, из них пашня – 1,8 млн гектаров. Площадь виноградных насаждений – 205 тыс. га, плодово-ягодных – 208 тыс. га. Посевные площади зерновых культур (пшеница, кукуруза, ячмень) – 707 тыс. га (1986 год), валовой сбор зерна – 2044 тыс. тонн.

Важнейшие отрасли сельского хозяйства – виноградарство и плодоводство. Валовой сбор винограда

– 1222 тыс. тонн в 1986 году, плодов и ягод – 1202 тыс. тонн. По сбору винограда Молдавия занимала первое место в СССР.

Очень развито было и животноводство, главным образом молочно-мясного направления. Поголовье (на 1987 год, в млн голов): крупный рогатый скот – 1,2 (в том числе коров – 0,4), свиней – 1,9, овец и коз – 1,2. В 2021 году коров насчитывается 71 256, то есть в 5,5 раза меньше. Свиней

– 339 тыс., овец и коз – 616 894.

МССР была самой зажиточной республикой в СССР. «В 1989 году республика производила 49% всего табака в Советском Союзе и 27,6% вина. За последние 29 лет эти показатели существенно упали. Лишь к концу 2018-го Молдова смогла восстановить те объёмы производства фруктов, ягод и орехов, которые существовали на момент развала СССР», – утверждает экономист Роман Киркэ.

Именно во времена СССР построили современный цирк, Театр оперы и балета, Республиканский стадион, киностудию «Молдова-филм». В те годы появился ансамбль «Жок». На «Молдова-филм» были сняты такие знаменитые кинопроизведения, как «Табор уходит в небо», «Возвращение Будулая». Вальс композитора Е. Доги «Мой ласковый и нежный зверь» был объявлен сокровищницей ЮНЕСКО, книги молдавского писателя С. Вангели про Гугуцэ переведены на десятки языков мира.

В МССР развивалось судоходство по Днестру и Пруту, а самолётом или вертолётом можно было добраться почти в любой районный центр. Или забыли уже?

За 30 лет независимости Молдова так и не достигла уровня ВВП 1990 года. Мы не можем достичь ни одного показателя времён СССР – ни номинального ВВП, ни по рождаемости, ни по количеству населения, школ, садиков, медпунктов, Домов культуры. Никакого! Разве что по количеству баров, стриптиз-клубов обогнали.

Чем гордятся евроинтеграторы…

Чем могут гордиться унионисты, проевропейцы и им подобные особи? Даже не знаю. Сегодня почти всё разрушено. Цирк не работает, здание филармонии сгорело дотла, кинотеатр им. 40 лет ВЛКСМ снесли, даже здание Дворца профсоюзов на Рышкановке разнесли вместе с мозаикой. За 30 лет не снято ни одного серьёзного фильма, не написано ни одного серьёзного литературного произведения, музыкального и так далее. Разрушены все фермы, сельские медпункты, Дома культуры, множество районных больниц. Закрыты более 200 школ. Зато сегодня молдавский парламент и правительство продолжают заседать в столь ненавистных новым властям Молдовы «памятниках советского тоталитаризма».

Но говорить, что мы во всём последние, нельзя. Сегодня Молдова хвастается самым большим кладбищем в Европе – это столичное кладбище «Дойна». Думаю, всем понятно, откуда такие «достижения». Смертность как была, так и остаётся выше рождаемости с 1999 года. Этот показатель планируют даже при подсчёте компенсаций. Ежегодно 40 тыс. граждан умирают, 38 тыс. рождаются. Ну… с маленькой поправкой. В 2019 году, согласно данным Национального бюро статистики, родилось 32 606, умерло 36 416 человек.

Также мы занимаем первое место в Европе по уровню смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулёза, рака и так далее. Минздрав страны с гордостью заявлял в 2012 году, что 66 % населения страдают от хронических заболеваний.

В докладе ВОЗ от 2011 года Молдова занимает почётное первое место в мире по употреблению алкоголя. Мы среди лидеров даже по разводам. К примеру, в 2019 году 20 301 пара вступила в брак, но 10 736 развелись – больше половины, короче.

Недостижимые результаты 80-х

За 30 лет независимости Молдова так и не достигла уровня ВВП 1990 года. Мы не можем достичь ни одного показателя времён СССР – ни номинального ВВП, ни по рождаемости, ни по количеству населения, школ, садиков, медпунктов, Домов культуры. Никакого! Разве что по количеству баров, стриптиз-клубов обогнали.

МССР считалась самым густонаселённым регионом в Европе. В Советской Молдавии численность населения составляла 4337 тыс. человек (по данным за 1989 год). В 2020 году – 2640,4 тыс. граждан. В Советской Молдавии рождаемость была вдвое выше, чем сегодня в независимой и суверенной Республике Молдова: она сократилась с 90 тыс. в 1990 году до 40 тыс. в 2010-м. В 2019 году эта цифра упала до 32 606.

В 1998 году впервые количество умерших в Молдове превысило на 0,9 тыс. число новорождённых. Годовой прирост населения составляет минус 1,7%, по предварительным данным на 2019 год. Республика Молдова занимает последнее место в мировом рейтинге по этому показателю.

К 2000 году 90% населения жили менее чем на $1 в день (European Commission, 2001). По данным Всемирного банка, Молдова входит в первую пятёрку стран мира по объёму поступающих в страну средств от трудовых мигрантов по отношению к ВВП (около 25%). В 2019 году объём переводов из-за рубежа в пользу физических лиц составил более $1,22 млрд. Возникает вопрос: если люди живут хуже, если население вымирает на корню, то кому нужны такая демократия и евроинтеграция? Это и есть цивилизация? И эти персонажи, которые всё разрушили, называют граждан СССР быдлом? А может, вас характеризует это слово? Можно даже в сочетании со словом «евро» – евробыдло, если вам так нравится…

На самом деле все наши беды – от колониализма, олигархов-компрадоров и дикого капитализма. А в основе всего – идея евроинтеграции. Пока мы не выкинем её из головы, будем в нищете и в разрухе.

Богдан Цырдя,

политолог

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