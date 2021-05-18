Прятался в кустах: пограничники поймали объявленного в розыск нарушителя

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Сотрудники Пограничной полиции задержали 45-летнего мужчину, который пытался незаконно пересечь молдо-румынскую границу.

Пограничники получили информацию о том, что некий гражданин собирается переплыть реку Прут. Мужчину попытался скрываться от правоохранителей в кустах, но был задержан.

Как выяснилось, житель Бричанского района числился в национальном розыске за кражу в крупных размерах. Ранее его также задерживали за различные правонарушения.

Гражданина передали сотрудникам инспектората полиции Бричан для дальнейшего разбирательства.

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