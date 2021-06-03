Прятался в Испании: объявленного в розыск за разбойное нападение молдаванина экстрадировали

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По данным полиции, в 2016 году житель села Кэприень Хынчештского района вместе с двумя сообщниками проникли в чужой дом, избили жильцов и украли золотые украшения на 29 000 леев.

Ограбление произошло в селе Путенешть Флорештского района. Преступники связали постояльцев дома и угрожали им пистолетом, который нашли там же. Полиция идентифицировала подозреваемых, однако к тому времени одному из них удалось сбежать из страны. В связи с этим мужчина был объявлен в международный розыск.

В феврале этого года полиция Испании задержала молдаванина в Мадриде. Накануне его экстрадировали в Молдову. Мужчине грозит тюремный срок.

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