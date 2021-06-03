Прятался в Испании: объявленного в розыск за разбойное нападение молдаванина экстрадировали

Прятался в Испании: объявленного в розыск за разбойное нападение молдаванина экстрадировали

По данным полиции, в 2016 году житель села Кэприень Хынчештского района вместе с двумя сообщниками проникли в чужой дом, избили жильцов и украли золотые украшения на 29 000 леев.

Ограбление произошло в селе Путенешть Флорештского района. Преступники связали постояльцев дома и угрожали им пистолетом, который нашли там же. Полиция идентифицировала подозреваемых, однако к тому времени одному из них удалось сбежать из страны. В связи с этим мужчина был объявлен в международный розыск.

В феврале этого года полиция Испании задержала молдаванина в Мадриде. Накануне его экстрадировали в Молдову. Мужчине грозит тюремный срок.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md