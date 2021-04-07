Прятался в доме матери: разыскиваемого за убийство молдаванина нашли в Италии

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На имя 27-летнего гражданина Молдовы были выданы два ордера на арест. Его задержали в Италии, когда мужчина навещал свою мать.

Как пишет echipa.md со ссылкой на итальянскую прессу, в декабре 2020 года суд Единец выдал международный ордер на арест молдаванина. Годом ранее мужчина жестоко избил жителя Дондюшанского района. В результате полученных травм сельчанин скончался на больничной койке. В июле 2020 года в Италии на мужчину был выдан второй ордер на арест за оскорбление сотрудника полиции.

Разыскиваемого задержали в коммуне Марцано. Он скрывался в доме своей матери и не знал, что местная полиция следит за жилищем.

В настоящее время полиция Италии готовит необходимые документы для экстрадиции правонарушителя в Молдову. Его мать также может быть привлечена к уголовной ответственности за соучастие.

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