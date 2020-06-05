Прятался от бабушки: розыск жителя Бендер прекращён

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Ранее объявленный в розыск 37-летний Кошкарев Александр был найден. Он вышел на связь с друзьями, которые и сообщили правоохранителям о местонахождении разыскиваемого.

Как выяснили оперативные сотрудники, всё это время мужчина находился в микрорайоне Ленинский города Бендеры и снимал там квартиру. Сотрудникам милиции он пояснил, что ушёл из дома из-за частых ссор с престарелой бабушкой, с которой проживал совместно, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Розыск прекращён.

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