Прятался от родителей: в Дубоссарах нашли пропавшего мальчика

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В Дубоссарах был объявлен в розыск девятилетний Дмитрий Кудрявцев. Вечером 14 июля мальчик ушёл гулять и домой не вернулся.

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних обнаружили ребёнка днём 15 июля. Как пишет mvdpmr.org, Дима втайне от взрослых забрал из дома денежные сбережения. Потратив их на поход в бассейн и пиццерию, побоялся показаться на глаза родителям. Несовершеннолетний прятался в подвале многоэтажного дома.

Мальчик возвращён домой. Розыск прекращён.

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