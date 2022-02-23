Прятал наркотики: 19-летний житель столицы попался с поличным полиции (ВИДЕО)

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Юношу задержали на Ботанике.

На месте происшествия был найден пакет, внутри которого находилась зелёная растительная масса (марихуана). Ещё 5 пакетиков молодой человек отдал добровольно. В ходе обысков в доме молодого человека полиция также обнаружила наркотические вещества общей стоимостью около 18 000 леев.

За незаконный оборот наркотических средств задержанному грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

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