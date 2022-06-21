Прячьте спички от детей: школьник устроил пожар на балконе

Прячьте спички от детей: школьник устроил пожар на балконе

Инцидент произошёл в Рыбнице.

Девятилетний ребёнок, оставшись один в квартире, отыскал спички и решил проверить, горит ли пенопласт: поджёг его на балконе пятого этажа. Материал начал плавиться и стекать на вещи, от чего они воспламенились.

Школьник попытался потушить огонь самостоятельно, но не получилось. Тогда мальчик обратился за помощью к соседям, а те вызвали пожарных, пишет mvdpmr.org.

Специалисты сбили пламя и не допустили распространения огня по всей квартире. С ребёнком проведена профилактическая беседа.

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