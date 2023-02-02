Призыв к кишинёвцам: Запасайтесь водой прямо сейчас!

0

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан призвал жителей столицы “прямо сейчас” запасаться водой. По его словам, “Apă-Canal” отключен от электроэнергии, через 6-7 часов у кишинёвцев начнутся проблемы с водоснабжением.

– Как я понял, сегодня утром компания “Premier Energy” получила распоряжение лично от Натальи Гаврилицы и Андрея Спыну об отключении “Apă-Canal” от электричества, – заявил мэр Кишинёва.

Упомянутые лица данные декларации пока не прокомментировали.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.