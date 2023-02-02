Призыв к кишинёвцам: Запасайтесь водой прямо сейчас!

Призыв к кишинёвцам: Запасайтесь водой прямо сейчас!

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан призвал жителей столицы “прямо сейчас” запасаться водой. По его словам, “Apă-Canal” отключен от электроэнергии, через 6-7 часов у кишинёвцев начнутся проблемы с водоснабжением. 

– Как я понял, сегодня утром компания “Premier Energy” получила распоряжение лично от Натальи Гаврилицы и Андрея Спыну об отключении “Apă-Canal” от электричества, – заявил мэр Кишинёва.

Упомянутые лица данные декларации пока не прокомментировали.

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Комментарии (1)

  1. Кто там гавкает? Что за распоряжение? На каком основании, моча в голову ударила?? Или это на спор? Типо спорим я газ в 2 раза дороже куплю, а я тогда Кишинев от воды отключу..

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