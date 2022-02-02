Признают свой провал? Депутат ПДС: Сложно сказать, возьмём ли мы снова большинство (ВИДЕО)

Признают свой провал? Депутат ПДС: Сложно сказать, возьмём ли мы снова большинство (ВИДЕО)

Депутат ПДС Дан Перчун не уверен, что в случае досрочных выборов партия “Действие и солидарность” снова возьмёт на них большинство. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале. 

– ПДС точно попадёт в парламент, а вот возьмёт ли большинство – сложнее сказать. Но я остаюсь оптимистом, что люди рациональны, понимают, кто виноват, и каковы достижения власти, чего реально можно было добиться за полгода, – сказал он. 

Ранее мы писали, что опрос общественного мнения показал: в случае досрочных выборов ПДС потеряет 20 мандатов и останется без большинства в законодательном органе.

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