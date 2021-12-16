Привычка курить в постели стоила сельчанину жизни

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Житель села Севериновка вечером пришёл навестить знакомого. В окне дома увидел дым.

Зайдя в комнату, мужчина обнаружил товарища лежащим на постели и вытащил его в коридор. Сразу вызвал “скорую”, но было уже поздно. Врачи констатировали смерть 68-летнего сельчанина, пишет mvdpmr.org.

Установлено, что пенсионер проживал один. Он не мог самостоятельно передвигаться. За ним ухаживали, ежедневно приносили еду.

Известно, что мужчина курил в постели. Рядом с диваном обнаружены окурки. По всей видимости, из-за непотушенной сигареты начали тлеть простыня, одеяло и матрас. Притока воздуха в помещении не было, и комната наполнилась смертельно ядовитым дымом.

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