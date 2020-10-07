Приводной ремень внешнего управления

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О скандальном законопроекте и о том, почему его могут пересмотреть

В конце июля парламентом РМ был принят Закон о некоммерческих организациях (НКО), который обсуждался около двух лет. По разным причинам этот документ вызвал массу разногласий, но после того как депутаты проголосовали за него во втором чтении, споры утихли. Однако вопросы остались.

Агенты без ответственности

Ещё на стадии консультаций с общественностью по Закону об НКО многие эксперты высказывали свои точки зрения, но массового обсуждения так и не случилось. Как пояснял политолог Павел Мидриган, подобные законы в других странах не так уж плохи. В тех же США есть регистр таких организаций, и там везде возле их названий значится уточнение – «иностранный агент». Все эти «агенты» должны чётко показывать источники финансирования, а также отчитываться, куда были потрачены средства. У нас же этого нет.

– Молдавские «европейцы» протолкнули этот закон и фактически освободили все эти НКО от какой-либо ответственности. Но в любом демократическом государстве подобная деятельность должна контролироваться. В данном случае за это отвечает Министерство юстиции, – считает Павел Мидриган.

Аналитики отмечают, что в Молдове есть множество социально ответственных неправительственных формирований, – например, оказывающих помощь инвалидам, детям или занимающихся экологией, – но очень много тех, что стремятся в политику. По линии этих НКО в Молдову уже сейчас поступают внушительные суммы денег.

Политолог-международник Александр Рар полагает, что все эти организации не стоит демонизировать, но следует всё же призвать к транспарентности, открытости и демократичности в их деятельности. Политики должны прислушиваться к советам таких формирований, но делать по-своему.

– Политика, несомненно, зависит от гражданского общества, но это не означает, что рекомендации, которые дают такие организации политикам, в том числе и в Молдове, следует воспринимать за чистую монету, – считает Александр Рар. – Для того чтобы в стране всё было действительно по-европейски, необходимо активировать гражданское общество, но в рамках закона. Надо не терять бдительность и настороженно относиться к ряду подобных организаций, однако не следует с ними воевать, поскольку это может привести к тому, что Молдова настроит всю Европу против себя.

Сегодня никто не хочет спорить с НПО, потому что их представители входят во все важные госструктуры, кроме того, на их защиту встанут европейские послы, представители 13 тыс. других НПО и часть СМИ, которые получают деньги из-за рубежа. По большому счёту, практически все зарубежные фонды распиливают между собой около 100 крупных формирований.

Лазейки найдутся

Депутатам-социалистам всё-таки удалось внести в закон самую важную поправку, согласно которой «НКО не смогут оказывать услуги или материально поддерживать политические партии во время избирательных кампаний, также они не смогут заниматься предвыборной агитацией». В то же время некоммерческие формирования сохранят право устраивать дебаты и следить за проведением выборов.

– Даже если в законе и прозвучала такая поправка, это не значит, что НКО не могут работать на какие-то политические формирования в период между выборами, организовывать курсы, поездки-туры активных членов для получения опыта в других странах, оказывать помощь в необходимых публикациях и так далее, – комментирует экс-министр экономики Александр Муравский. – При любой системе в любом законе всегда можно найти лазейки, чтобы его обойти.

Как пояснил эксперт, термин НПО был более юридическим, без экономической составляющей. Но, в принципе, и организация публичного сектора может быть некоммерческой, то есть она не существует для получения доходов и не занимается предпринимательской деятельностью. Но в целом все неправительственные организации являются некоммерческими. Деятельность коммерческих организаций определяется другим набором законодательных актов.

Открытая тема

Как уточнил политолог, депутат парламента Богдан Цырдя, принятие закона об НКО не было инициативой нынешнего парламента, а было предусловием ЕС для получения второго транша так называемой макрофинансовой помощи (хотя речь идёт о €30 млн кредита, проценты от которого надо возвращать).

Закон оказался скандальным. Была ли необходимость в его модернизации? Он и так был одним из самых либерализированных документов об НПО. На чём сошлись? Во-первых, был облегчён процесс регистрации НПО или НКО, уже без разницы, то есть сокращён с четырёх до двух недель. Но самая важная проблема была в финансировании. НПО хотели его получать и направлять в том числе на поддержку и продвижение политических партий. В законе разрешено заниматься этим только тем НПО, которые формируются самими партиями – их десятки. Всего в Молдове сегодня около 1370 НПО, а их общий ежегодный бюджет составляет более €108 млн. Даже в новом законе они получили лазейку, чтобы косвенно поддерживать и финансировать политические партии.

– Ранее контроль за НПО осуществлял Минюст, сейчас весь реестр этих организаций перешёл в Агентство публичных услуг, куда отсылаются все отчёты, – поясняет Богдан Цырдя. – Но на самом деле никто в полной мере не осуществляет контроль за финансовой деятельностью и отчислением налогов. Сегодня никто не хочет спорить с НПО, потому что их представители входят во все важные госструктуры, кроме того, на их защиту встанут европейские послы, представители 13 тыс. других НПО и часть СМИ, которые получают деньги из-за рубежа. По большому счёту, практически все зарубежные фонды распиливают между собой около 100 крупных формирований. Фактически именно НПО создают и контролируют законы, мониторят власть. Сейчас большая часть этих организаций является приводным ремнём внешнего управления.

Недостатки нового закона уже начали всплывать: никто не берётся ответить на вопрос, может ли и обязано ли СМИ, зарегистрированное как НКО, предоставлять возможность кандидатам на выборах излагать свою позицию? По избирательному кодексу – да, по закону об НКО – нет. И будет ли пересматриваться нашумевший закон? Если да, то в какую сторону?

Как уточнил депутат Цырдя, блок ACUM, который так настаивал на принятии закона, через несколько дней уже заявил о том, что они хотят пересмотреть его и будут требовать этого. В их интересах, чтобы фактическая власть в стране перешла к НПО, которые финансируются Западом. Так что эта тема, по всей вероятности, ещё не закрыта.

Мнение Тромбицкого

Минусов гораздо больше

Существует ли разница между НПО и НКО и не будет ли путаницы в этих понятиях? В данном случае разницы нет, потому что закон не включает регулирование никаких других организаций, кроме НПО. Хотя, с точки зрения Гражданского кодекса, должен был бы регулировать, помимо НПО, также политические партии, профсоюзы, патронаты и религиозные организации и культы, которые тоже являются некоммерческими, но регламентируются своим законодательством. Почему? Потому что у авторов закона об НКО не было сил изменить ситуацию, и они предпочли не обострять её, ограничившись НПО. Лучше – синица в руках.

А путаница в терминологии в отношении некоммерческих организаций очень характерна для всех постсоветских стран в силу малой компетенции авторов законодательства и ложных представлений. Кстати, хотя законы «Об общественных объединениях» 1996 года и «О фондах» новый документ отменил, абсолютно бесполезный и не вписывающийся в общую структуру закон «О благотворительных организациях» остался действовать, что является абсурдом.

Плюсом закона об НКО я считаю появившееся право бизнеса образовывать ассоциации. Минусов гораздо больше. Во-первых, теперь любой министр может создать НКО в области деятельности своего ведомства, способствовать получению ею грантов, и ограничителем остаётся только его совесть. Во-вторых, либерализация права НКО заниматься любой экономической деятельностью может повлиять на их переориентацию от общественно полезной на коммерческую при том, что налог на доходы платить не нужно. Его можно использовать на уставную деятельность, включая зарплату. В-третьих, сектор НПО будет испытывать трудности в связи с необходимостью внесения поправок в уставы в ограниченные сроки. И, в-четвёртых, самое главное: во всех цивилизованных странах государство чётко разделяет общественно полезные НПО и НПО взаимной пользы членов. Для того чтобы поддержать первых, законом 2016 года была создана Сертификационная комиссия, но в силу бестолковости в последующие годы государство так и не разработало механизма поддержки общественно полезных НПО. У авторов нового закона была отличная возможность исправить это, но… Хотя именно для этого и могла бы быть задействована Сертификационная комиссия.

Илья Тромбицкий,

руководитель Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco – TIRAS

Наталья Устюгова