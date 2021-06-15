Привлёк внимание чужой двор: правоохранители задержали рецидивиста (ВИДЕО)

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39-летний уроженец Дубоссарского района был задержан за кражу. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

В конце мая в полицию обратилась жительница Крикова. Женщина сообщила, что со двора её дома пропали две бочки из нержавеющей стали. Ущерб составил 8 000 леев.

Вскоре злоумышленника задержали, он признал свою вину. Украденное вернули владелице.

За кражу мужчине грозит штраф до 67 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или лишение свободы на срок до 4 лет.

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