Привлёк внимание чужой автомобиль: в столице задержаны двое рецидивистов (ВИДЕО)

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В инспекторат полиции Буюкан поступило сообщение о краже из автомобиля Dacia. На месте выяснилось, что злоумышленники вскрыли замок припаркованной машины и украли из салона ценные вещи.

Вскоре были задержаны двое подозреваемых, ранее судимых за грабежи и кражи. За содеянное им грозит штраф от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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