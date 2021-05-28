Марафон вакцинации: прививку получили уже несколько тысяч человек

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил Ион Чебан. Он поблагодарил граждан за проявленную ответственность, а врачей – за их труд.

Чебан отметил, что во избежание столпотворения организованы 20 потоков для желающих вакцинироваться. Ещё 6 – в Муниципальном центре вакцинации на улице Петру Рареш. Кроме того, до 18.00 будут работать мобильные пункты вакцинации: троллейбус сегодня находится на Ботанике, у стадиона “Зимбру”, а автобус – в Кодру, возле здания местной мэрии. Ещё 70 пунктов вакцинации открыты в столичных поликлиниках.

Что касается марафона вакцинации, примария Кишинёва создаёт для граждан все необходимые условия. Постоянно пополняются запасы бутилированной воды, подвезены дополнительные скамейки и палатки для стоящих в очереди людей. Кроме того, недалеко от Дворца Республики были установлены биотуалеты. Организаторы непрерывно следят за ситуацией на марафоне и обеспечивают благоприятное проведение процесса иммунизации.

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