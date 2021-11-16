Прививка от взятки

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О схемах по подрыву кампании по вакцинации от COVID-19

Продажа сертификатов о вакцинации в Молдове фактически с момента их введения стала источником доходов для некоторых работников медицинской системы и их посредников, с одной стороны, и благополучным решением вопроса для антипрививочников – с другой. Но недолго дело процветало.

Нестыковочка вышла

Такая постановка вопроса носит незаконный характер, потому что и взяткодатели, и взяткополучатели ставят под угрозу благополучный исход кампании по вакцинации против COVID-19, проводимой в Республике Молдова. Следует осознавать, что каждый проданный сертификат о вакцинации без проведения данной процедуры означает увеличение числа мнимых привитых, которые будут ходить среди здоровых граждан и в случае инфицирования их заражать.

Фактически каждый день Пограничная полиция выявляет по несколько поддельных документов о вакцинации, предъявляемых гражданами при пересечении государственной границы РМ. Так, 10 ноября стало известно, что накануне на контрольно-пропускных пунктах пограничники обнаружили три липовых документа о вакцинации. При проверке подлинности сертификатов выяснилось, что в день якобы прошедшей вакцинации эти граждане не находились в Молдове.

В первых числах ноября правоохранительные органы завели несколько уголовных дел, связанных с изготовлением, хранением, продажей и использованием официальных документов, штампов или поддельных печатей. Национальному центру по борьбе с коррупцией удалось раскрыть одну из схем предоставления липовых сертификатов о вакцинации. По факту извлечения выгоды из влияния правоохранительные органы возбудили уголовное дело, состоящее из нескольких десятков эпизодов, которое было начато после получения оперативной информации, позволившей выявить всю коррупционную схему.

Схема работала следующим образом: посредники находили граждан, которые не хотели вакцинироваться, направляли их к «своим» медработникам. Те в свою очередь делали вид, что ставят антиковидную вакцину, а на самом деле её уничтожали и в реестр сертификатов о вакцинации вписывали информацию о введённых дозах препарата.

Досталось посредникам

В ходе проведения оперативных мероприятий удалось установить, что трое посредников в связке с рядом сотрудников медицинских госучреждений наладили процесс выдачи свидетельств о вакцинации против COVID-19 лицам, не желающим прививаться.

Схема работала следующим образом: посредники находили граждан, которые не хотели вакцинироваться, направляли их к «своим» медработникам. Те в свою очередь делали вид, что ставят антиковидную вакцину, а на самом деле её уничтожали и в реестр сертификатов о вакцинации вписывали информацию о введённых дозах препарата. За подобную услугу взымалась плата в размере от 4000 до 6000 леев, которые распределялись между участниками мошеннической схемы в зависимости от вклада в дело каждого из них.

Подозрения были подкреплены доказательствами, появившимися после проведения обысков в трёх медучреждениях, в том числе в Центре здоровья на Рышкановке, в Ставченах, и в домах подозреваемых лиц. При обысках по месту жительства участников мошеннической схемы сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли оригиналы сертификатов о вакцинации с печатью и необходимыми подписями врачей, оригиналы удостоверений личности и финансовые средства, происхождение которых предстоит установить.

Пока в числе подозреваемых несколько человек, среди которых и работники медицинской системы. Трое посредников были задержаны, и прокуроры потребовали их ареста. Несколько дней спустя стало известно, что суд сектора Чеканы, который рассматривал ходатайство гособвинителей, вынес вердикт поместить одного из посредников под предварительный арест на 20 суток, а двое других будут находиться под судебным контролем. В случае признания подозреваемых виновными им грозит до 7 лет лишения свободы или штраф в размере до 200 тысяч леев.

Анастасия Погодина