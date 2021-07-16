Привитые в Приднестровье граждане могут получать подтверждение свидетельства о вакцинации

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Для этого жителям Приднестровья нужно обратиться в ближайший пункт вакцинации на правом берегу Днестра. Подтверждение свидетельства о вакцинации необходимо в случае пересечения молдавской границы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Кампания по иммунизации в Республике Молдова началась 2 марта. До сих пор в стране было введено 834 527 доз вакцины. В Приднестровье было направлено 158 234 дозы вакцины. Стоит отметить, что медучреждения левобережья используют тот же электронный регистр вакцинации, что и на правом берегу Днестра.

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