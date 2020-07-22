Привить – чтобы жить!

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О том, почему государство и ряд граждан по-разному воспринимают иммунизацию

В ожидании вакцины от коронавируса нового типа в обществе опять начинают возникать споры по поводу необходимости разного типа прививок. В эпицентр дискуссий чаще всего попадают те, которые начали использовать сравнительно недавно, в частности речь идёт о вакцине против вируса папилломы человека (ВПЧ), которая якобы отрицательно действует на девочек, вызывая бесплодие.

«АиФ в Молдове» обсудила тему со специалистами, чтобы выяснить, справедливы ли эти обвинения.

Антитела-защитники

Рак шейки матки (РШМ) – самый распространённый тип данного заболевания, вызываемый ВПЧ, и пятый по частоте вид онкологии у женщин в европейском регионе. В нашей стране от рака шейки матки каждые два дня умирает в среднем одна женщина. В мире работа над вакциной против ВПЧ началась в середине 1980-х годов. В 2006-м Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило первую профилактическую вакцину против ВПЧ, продаваемую компанией под торговым названием Gardasil. Позже появились аналоги – Cervarix и Gardasil 9.

– В Молдове в Программе иммунизации используют вакцину Gardasil, т. к. у неё более широкий спектр защиты от ВПЧ, – уточняет доктор-хабилитат медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник Национального агентства общественного здоровья Виктория Букова. – В 2009–2010 гг. в Молдове были привиты этой вакциной 6930 девочек курсом в три дозы, некоторые из них сейчас достигли детородного возраста и родили здоровых детей. Нужно сказать, что ни в одной стране, использующей вакцину ВПЧ, не зарегистрировано её влияния на детородную функцию. Этого не может быть с теоретической точки зрения, учитывая состав вакцины, содержащей только соответствующие антигены, которые при введении в организм способствуют выработке защитных антител. То есть в вакцине нет компонентов, которые могли бы повлиять на детородную функцию. Вакцина достаточно дорогая, и до настоящего времени мы не могли её закупать.

Сейчас в Молдове, как и во всех цивилизованных странах мира, вакцинация проводится девочкам согласно Национальному календарю прививок. Кстати, высокий уровень охвата вакцинацией девочек (>80%) снижает риск инфекции ВПЧ у мальчиков. На сегодняшний день во многих странах, в том числе в Австрии, Швейцарии, США и в некоторых частях Италии, вакцину получают и мальчики, и девочки.

Ни в одной стране, использующей вакцину против вируса папилломы человека, не зарегистрировано её влияния на детородную функцию. Этого даже не может быть с теоретической точки зрения, учитывая состав вакцины, содержащей только соответствующие антигены, которые при введении в организм способствуют выработке защитных антител.

До первого контакта

В структуре онкологических патологий в Молдове рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест. Ежегодно в нашей стране регистрируется около 300 новых случаев этого коварного заболевания.

– Свою пагубную роль играет инфицирование онкогенными формами вируса папилломы человека, которые могут стать причиной развития рака шейки матки и дисплазий. Лучшая профилактика предраковых состояний – это вакцинирование девушек до их первого сексуального контакта. Вакцинация помогает создать мощную и стойкую иммунную защиту организма от вируса папилломы человека, – утверждает врач-онкогинеколог высшей категории, доктор медицинских наук Людмила Шведова. – Никаких отрицательных реакций после вакцинации мы не наблюдали.

В принципе, вакцинацию против ВПЧ можно пройти в любом возрасте, но уже по своему усмотрению и за свой счёт. В Кишинёве есть частные клиники, где делают такие прививки. Следует учесть, что вакцина не защитит от всех типов ВПЧ – их более ста, а вызывающих рак – около десятка. В зависимости от того, какая именно вакцина используется, она защищает от типов вируса, вызывающих 71 – 90% всех случаев рака шейки матки и 90% случаев остроконечных кондилом/генитальных бородавок. В каждой стране национальный регулирующий орган принимает решение, какая вакцина будет использоваться у них.

Кстати, кроме РШМ, ВПЧ в 90% случаев становится причиной развития рака заднего прохода, в 40% – рака влагалища и вульвы, в 12% – рака ротоглотки и в 3% – рака ротовой полости.

Каждый случай онкоболезни – это дорогостоящее лечение. И это не только финансовые траты государства и пациента, но и последующий социально-экономический аспект – трагедия в семье, неработающие родственники, инвалидность, физические страдания и т. д. А ещё более отдалённый негативный фактор – нарушение репродуктивной функции, что в совокупности результатов сказывается на демографической ситуации в целом.

Безвыборный вариант

Чем больше врачи говорят о том, что различные болезни проще предупредить, тем подозрительнее становятся пациенты. Но если кто-то не хочет верить в то, что государству нужна здоровая нация, пусть посмотрит на этот вопрос с ракурса коммерческих отношений. Государству проще и дешевле провести профилактические процедуры, чем потом тратить огромные деньги на лечение. Возможно, людей настораживает некая настойчивость со стороны врачей, ведь многие прививки обязательные.

– У родителей должно быть право выбора: делать ребёнку или нет прививку от какой-либо болезни. Исключение могут составить периоды эпидемий, в таких ситуациях нужно ориентироваться по обстановке, – считает адвокат Александр Присак. – Но наше законодательство не позволяет делать этот выбор. Нельзя сказать, что вакцинация в прямом смысле принудительная процедура. Но если прививок нет, то у детей появляются проблемы в детских садах, школах и т. д. К примеру, их могут не принять в детские коллективы.

Юрист ранее занимался исследованиями в области вакцинации. По его мнению, все люди склонны ошибаться, и эти ошибки могут происходить в том числе и на уровне создания вакцин. Речь не идёт о конкретных наименованиях, а о самом процессе производства в целом.

Между сторонниками и противниками вакцинации нередко возникали противостояния. И если человек уже сталкивался с осложнениями после прививок, то убедить его в их пользе будет весьма сложно. И ещё нужно чтобы люди доверяли научному миру, системе здравоохранения и врачам. Это, наверное, самое важное. Ведь когда нет доверия, нет и понимания.

Мнение Валуцэ

Веский аргумент

Благодаря сотрудничеству с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) Молдова получила в 2017 году 15 тыс. доз четырёхвалентной Gardasil для вакцинирования девочек 9 – 11 лет. В первый год вакцинация прошла достаточно хорошо – в среднем на уровне 40 – 50%. В 2018 году эту прививку планировали внести в Национальную программу иммунизации как обязательную, но в 2019-м на государственном уровне было принято решение сделать её добровольной и проводить с 12 лет. То есть если родители решат, что девочка должна приобрести иммунитет против некоторых видов ВПЧ, то ей должны предоставить бесплатную вакцину.

О результатах вакцинирования от ВПЧ в Молдове сейчас говорить ещё рано, прошло слишком мало времени. Тем более что у нас было лишь два пилотных проекта, но не введена обязательная вакцинация, потому и нет статистического материала для анализа. С момента инфицирования до появления клинических симптомов может пройти до

10 – 15 лет. Сейчас следует говорить только о том, что после прививок не было никаких видимых побочных эффектов. К слову, сами вакцины проходят апробацию на уровне государства. Агентство по лекарствам и медицинским изделиям изучает сопровождающие документы и проводит пробы вакцин.

Эффект от вакцинации проявляется не сразу, а в течение 6 месяцев. Нет необходимости делать прививку, если данная инфекция уже есть в организме, о чём можно узнать путём лабораторных исследований. Именно поэтому выбирается возраст, когда, по умолчанию, девочки ещё не вступают в половые отношения и не являются носителями инфекции. Но для того чтобы изменить эпидемиологические показатели, надо чтобы вакцинация успешно внедрялась по крайней мере 10 – 15 лет и наши теперешние девочки достигли возраста 25 – 35 лет. Это период, когда регистрируется пик выявления предраковой патологии шейки матки, которая называется дисплазией.

Веский аргумент в пользу вакцинации от ВПЧ – первыми это стали делать именно развитые страны: Великобритания, Швеция, Австралия и Германия. Огромную исследовательскую работу в этой части при поддержке государства проводят шведские учёные. Никаких нареканий по поводу вакцины они не высказали. Причём прививки от вируса папилломы человека у них делают в обязательном порядке на уровне медицинских учреждений.

Диана Валуцэ,

руководитель отдела

по внедрению национальной программы скрининга шейки матки,

врач акушер-гинеколог

Наталья Лужина