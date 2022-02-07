Привились только на бумаге: на границе изъяли три фальшивых ковид-сертификата

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Инциденты были зарегистрированы в конце прошлой недели на КПП “Леушень”.

Чтобы избежать карантина, супруги из Кишинёва в возрасте 29 и 33 лет предъявили на границе сертификаты о вакцинации против COVID-19. Документы были выданы якобы молдавским медучреждением. В ходе проверки было установлено, что в день выдачи сертификата супруги не находились на территории Молдовы, сообщает пресс-служба Пограничной полиции.

Ещё один фальшивый сертификат был найден у гражданина Италии. Чтобы избежать штрафа за несоблюдение самоизоляции, 46-летний пассажир предъявил сертификат о вакцинации против COVID-19, выданный якобы специализированной клиникой в РМ. Однако пограничники выяснили, что в день вакцинации итальянец не находился на территории Молдовы.

По данным фактам проводится разбирательство. Нарушителям грозят штрафы.

Напомним, что накануне правоохранители выявили преступную схему, которая была организована в муниципальной больнице “Святая Троица”. Подозреваемые выдавали ковид-сертификаты людям, находившимся за границей, а вакцины уничтожали.

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