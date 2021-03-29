Привести в порядок после зимы: дороги в Кишинёве помоют

Привести в порядок после зимы: дороги в Кишинёве помоют

Муниципальное предприятие “Exdrupo” помоет проезжую часть кишиневских дорог от грязи и пыли. Директор предприятия Серджиу Томицэ заявил сегодня на онлайн-заседании глав городских служб, что процедура начнётся на этой неделе.

При этом он уточнил, что в течение трех недель ямы на улицах муниципия залатают, передаёт moldpres.md.

– Ямы, появившиеся на улицах Кишинёва, можно будет залатать в течение трех недель. На устранение более серьёзных проблем уйдет как минимум два-три месяца, – пояснил Томицэ.

Он также сообщил, что объявлен тендер на закупку горячих асфальтобетонных смесей, обработанных по европейским нормам. По словам Томицэ, технический комитет Министерства экономики изменил нормы производства горячих асфальтобетонных смесей. Они должны применяться производителями.

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