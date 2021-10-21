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Приватизация госпредприятий – одно из условий МВФ в обмен на финансирование в рамках новой программы. Международная структура считает, что реформы, касающиеся государственных предприятий нашей страны, “давно назрели”.

– На большой сектор госпредприятий отрицательно влияют слабые результаты плохого управления и неадекватного надзора, деятельность некоммерческой направленности, ограниченные возможности и пониженная независимость надзорных советов. Реформы в рамках программы будут состоять в мерах по регламентированию, включая и лучший надзор за деятельностью госпредприятий, усиление финансовой отчетности, мониторинга и управления расходами и бюджетными рисками, обеспечение транспарентности, – говорится в сообщении Международного валютного фонда, пишет ntv.md.

Напомним, что правительство и миссия МВФ достигли соглашения на уровне экспертов относительно новой программы стоимостью 564 млн. долларов США.

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