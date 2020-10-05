Приторговывала алкоголем и сигаретами: жительницу Каушан уличили в контрабанде

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Гражданка, ранее судимая за торговлю людьми, снова попала под пристальное внимание правоохранительных органов. Её обвиняют в незаконной торговле алкоголем и сигаретами в приграничной зоне.

Как пишет unimedia.info, жительница села Украинка Каушанского района осуществляла предпринимательскую деятельность без соответствующего разрешения. Она продавала алкогольные напитки и табачные изделия, незаконно ввезённые в Республику Молдова.

В ходе обысков в доме 47-летней подозреваемой были конфискованы 40 бутылок водки, 12 бутылок пива и табачные изделия. Женщина заявила, что товары предназначены для личного пользования, однако у сотрудников правоохранительных органов имеются доказательства того, что гражданка занималась контрабандой алкогольных напитков из приднестровского региона.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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