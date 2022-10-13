Присвоил забытый в аптеке телефон: момент кражи попал на камеру (ВИДЕО)

Присвоил забытый в аптеке телефон: момент кражи попал на камеру (ВИДЕО)

Полиция задержала 49-летнего жителя Кишинёва, подозреваемого в краже телефона из аптеки в коммуне Ставчены. 

По данным полиции, покупательница забыла телефон на прилавке. Зашедший после неё клиент присвоил гаджет. Ущерб составил 3 600 леев.

В результате следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан. Он признал свою вину. Телефон был возвращен владелице.

Примечательно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений и за незаконный оборот наркотиков. На этот раз ему грозит штраф до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет тюрьмы.

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