Присвоил забытый на прилавке IPhone: столичная полиция ищет вора (ВИДЕО)

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Правоохранители разыскивают мужчину, подозреваемого в краже. Его незаконные действия попали на камеру видеонаблюдения.

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошёл 17 июня. К правоохранителям обратилась 47-летняя женщина. Она покупала лекарства в аптеке на улице 31 Августа, а телефон Iphone SE забыла на прилавке. Через несколько минут, вспомнив про телефон, она вернулась за ним в аптеку, но его там уже не было. Сумма ущерба составила 8000 леев.

После изучения записей с камеры видеонаблюдения выяснилось, что после женщины в аптеку зашёл мужчина, который и прихватил телефон. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

Граждан, узнавших мужчину с видеозаписи, просят обращаться по номеру: 060 017 746. Конфиденциальность гарантирована.

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