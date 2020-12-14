Присвоил забытый на прилавке телефон: нечистого на руку жителя столицы будут судить за кражу (ВИДЕО)

Присвоил забытый на прилавке телефон: нечистого на руку жителя столицы будут судить за кражу (ВИДЕО)

Сотрудники инспектората полиции Рышкановки задержали 32-летнего мужчину за кражу мобильного телефона. Инцидент произошёл в середине ноября.

В полицию обратился 39-летний мужчина и сообщил, что забыл в продуктовом магазине мобильный телефон. Когда вернулся, гаджета на прилавке не обнаружил.

Личность злоумышленника удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленных в магазине. За кражу мужчине грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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