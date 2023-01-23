Приставал к несовершеннолетней падчерице: суд вынес приговор жителю столицы

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Суд Буюкан приговорил 32-летнего мужчину к лишению свободы сроком на 3 года за развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста.

С апреля 2019 года по июль 2022 года мужчина проживал с несовершеннолетней падчерицей и совершал по отношению к девушке развратные действия сексуального характера.

Подсудимый признал свою вину. Его также обязали выплатить пострадавшей стороне 100 000 леев компенсации.

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