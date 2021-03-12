Прислушалась к призыву Додона? Санду созывает Высший совет безопасности

Прислушалась к призыву Додона? Санду созывает Высший совет безопасности

После того, как этим утром председатель ПСРМ Игорь Додон задался вопросом, почему Майя Санду не созывает Высший совет безопасности по ситуации с пандемией, после обеда пресс-служба администрации президента распространила анонс о запланированном на завтра, 13 марта, заседании ВСБ.  

Оно намечено на 12.00. Главной темой станет пандемическая ситуация, о решениях будет объявлено после заседания.

– Лучше созовите ВСБ и обсудите проблему пандемии. Почему вы этого не делаете? Потому что нет решений, ничего в голову не приходит? Что за игры? Созовите совет ВСБ по пандемии и примите решения. Но вы можете, вы не хотите брать на себя ответственность, – призывал сегодня утром лидер социалистов, обращаясь к Майе Санду. 

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