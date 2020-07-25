“Пришлось импровизировать на ходу”: президент рассказал о семейной поездке “с приключениями” в Ципово (ФОТО, ВИДЕО)

“Пришлось импровизировать на ходу”: президент рассказал о семейной поездке “с приключениями” в Ципово (ФОТО, ВИДЕО)

Как и десятки тысяч наших сограждан, глава государства вместе с семьей открывают для себя в эти дни новые живописные места Молдовы. Сегодня Игорь Додон вместе с супругой Галиной и детьми отправились в Ципово. Путешествие, однако, не обошлось без приключений: у младшего сына, Никушора, по дороге порвалась обувь. Президент не растерялся и нашел выход из ситуации.  

– Были вынуждены придумать решение на ходу. Выручили полотенце и изолента – не очень удобно, но временно заменить обувь можно. Вместе пешком прошли 20 км и насладились замечательными видами, – поведал Игорь Додон своим подписчикам. 

Глава государства отметил, что в нашей стране много мест, которые обязательно стоит посетить, и выразил уверенность в том, что у Молдовы есть будущее.

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Комментарии (1)

  1. В оригинале написано “прошли ПРИМЕРНО 20 км”.
    Так я вам таки могу сказать: каждый из них прошёл по 5 км, а все вместе – примерно 20. Сегодня было довольно жарко, и я не верю, чтобы по жаре ребенок прошёл 20 км с ногой в полотенце, обмотанной скотчем.

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