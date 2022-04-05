Пришлось идти пешком: на границе конфисковали объявленный в розыск Porsche

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Гражданке Украины пришлось оставить свой Porsche на таможне и продолжить путь пешком после того, как пограничники выяснили, что автомобиль объявлен в розыск Интерполом. Инцидент произошёл накануне на КПП “Тудора”.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, к линии контроля в сторону въезда в Молдову подъехал Porsche Macar 2018 года, стоимость которого превышает 40 тыс. евро. За рулём находилась 42-летняя жительница Одесской области. В ходе контроля выяснилось, что автомобиль был объявлен в розыск властями Польши.

Женщина заявила, что машина была куплена у официальных дистрибьюторов в Одессе в 2018 году, и с тех пор владелец не менялся. Автомобиль конфисковали до выяснения обстоятельств, а гражданке пришлось продолжить путь пешком.

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