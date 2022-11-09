Пришли холода: Центр размещения бездомных в Кишинёве может принять более сотни человек

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Лица, которым негде жить, могут получить ночлег и питание в столичном Центре размещения и ориентации лиц без постоянного места жительства, который находится на улице Халтей, 2.

Заместитель начальника Главного управления медико-социальной помощи Марина Буга уточнила, что нуждающиеся могут обращаться в социальную службу учреждения по телефонам: 022-354-037 или 022-354.

Учреждение предлагает бесплатную временную помощь людям без постоянного места жительства. Вместимость центра – 130 человек. В холодный период, с 1 ноября по 31 марта, Центр работает круглосуточно. В настоящее время в нём находится около 40 человек, предоставляется трёхразовое питание. С начала текущего года к нам обратилось уже более 500 человек, — рассказала Буга.

Центр размещения предлагает гражданам ночлег, питание, одежду, оказывает информационные и психологические услуги, пишет moldpres.md.

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