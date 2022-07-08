Пришёл на работу и узнал, что уволен: Герчиу рассказал, как его отправили в отставку (ВИДЕО)

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Валериу Герчиу оказался застигнутым врасплох собственной отставкой. В этом он признался журналистам. Герчиу рассказал, что вчера вечером у него состоялся разговор с Натальей Гаврилицей. Премьер сказала ему, что сегодня будет объявлено об его увольнении, но он никак не ожидал, что уже утром присягу принесёт новый министр.

Сегодня утром Герчиу пришёл на работу, где и узнал, что он уволен.

– Это политическое решение, – сказал журналистам уже экс-министр сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Напомним, что новым министром стал депутат ПДС Владимир Боля. Сегодня утром он принёс присягу, после чего был представлен коллективу министерства.

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