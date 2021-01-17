Пришёл колядовать и украл 2 телефона: задержан подросток

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15-летний житель Тирасполя подозревается в совершении серии преступлений.

Как сообщили в пресс-центре МВД ПМР, накануне подросток побывал в милиции, где в отношении него проводилось разбирательство по факту совершённого грабежа. На следующий день юноша пошёл колядовать. Из одной из квартир жилого дома он стащил два мобильных телефона. Свои действия объяснил тем, что на преступления его подтолкнул 17-летний товарищ.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по фактам грабежа и кражи. Подозреваемый находится под стражей.

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