Природный газ в Молдове подорожал за год на 395%

Природный газ в Молдове подорожал за год на 395%

В целом жилищно-коммунальные услуги стали на 104,58% дороже, чем в сентябре 2021 года. Отопление выросло в цене на 92%, а пассажирские перевозки – на 64,58%. Таковы данные Нацбюро статистики. 

Рост цен на продукты питания за год составил 37,12%. Ощутимее всего подорожали овощи (на 63,53%), фрукты (на 60,41%), яйца (на 57,80%). Сахар за год подорожал на 50,13%, а хлеб – на 37,81%.

Топливо стало на 48,21% дороже, чем было в прошлом году.

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