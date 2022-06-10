Приревновала супруга: семейная ссора закончилась для сельчанина больницей

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Бригада скорой помощи доставила в больницу жителя села Ташлык с колото-резаными ранами голени и предплечья. О пациенте сообщили в милицию.

59-летний потерпевший рассказал правоохранителям: сильно поругался с супругой, потому что она приревновала его к другой женщине. К тому же пропало обручальное кольцо: жена решила, что он сдал украшение в ломбард. Во время ссоры супруга нанесла ему раны кухонным ножом, пишет mvdpmr.org.

По версии 62-летней супруги, муж месяц пьянствовал. У него началась белая горячка, и он сам нанёс себе телесные повреждения.

В семейном конфликте предстоит разобраться правоохранителям.

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