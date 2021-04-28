Не справилась с ревностью: жительница Бендер избила соперницу до черепно-мозговой травмы

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В одном из центральных скверов Бендер женщина средних лет неожиданно напала на более молодую горожанку и стала со злостью её избивать. Сначала – сумкой и руками, вырывая волосы, потом, повалив на землю, – коленями по голове.

Шум и крики услышали прохожие. Они и разняли дерущихся женщин. Как оказалось, пенсионерка 56 лет приревновала своего мужа к его коллеге. Дождалась, когда 38-летняя соперница возвращалась с работы, и напала на неё, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Пострадавшая вызвала правоохранителей. Во время разбирательства она почувствовала себя плохо. Медики скорой помощи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ссадины лица и коленей.

В настоящее время в отделе дознания проводят разбирательство, по окончании которого зачинщица конфликта за свой поступок ответит по закону.

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