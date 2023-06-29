Приревновал: житель Дубоссар распылил газовый баллончик в лицо супруге

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Химические ожоги лица и шеи врачи диагностировали у 35-летней жительницы одного из сёл Дубоссарского района. На неё напал супруг. В ссоре мужчина распылил содержимое газового баллончика.

Муж заподозрил вторую половину в измене: нашёл в телефоне жены переписку с другом детства. «Изменницу» вернул в родительский дом и нагрянул туда со скандалом, пишет mvdpmr.org.

По нелепой случайности жену он встретил на улице в обществе друга детства. Ярости «обманутого» мужа не было предела. Мужчина учинил скандал с угрозами, в ход пошёл газовый баллончик. Им женщина пыталась защититься от разъярённого мужа, но, завладев баллончиком, он направил его против владелицы.

Приехавшие медики осмотрели пострадавшую, госпитализировать не стали. Ожоги оказались несильными.

Правоохранители разбирвются в случившемся.

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