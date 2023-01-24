Приревновал к бывшему: вспыльчивый сельчанин избил сожительницу

Приревновал к бывшему: вспыльчивый сельчанин избил сожительницу

В Слободзейский РОВД обратилась жительница села Карагаш. Она рассказала, что сожитель избил её без причины.

Инцидент произошёл у мужчины дома. Пара отдыхала и распивала спиртное. По словам 35-летней женщины, ни с того ни с сего возлюбленный приревновал её к бывшему мужу. Слово за слово – и начался конфликт: мужчина стал избивать её, в том числе ногами, пишет mvdpmr.org.

Врачи диагностировали у сельчанки ушибы и ссадины по всему телу. Как выяснилось, трижды судимый 28-летний мужчина не первый раз поднимает руку на сожительницу.

Разбирательство продолжается.

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