Приревновал гостя к сестре: в Резине “пьяный” конфликт закончился поножовщиной

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Инцидент произошел минувшей ночью. В результате ссоры 33-летний мужчина был госпитализирован с ножевым ранением.

По данным полиции, мужчина со своей сестрой и ещё двумя знакомыми употребляли спиртные напитки. В какой-то момент один из гостей приобнял женщину. Это разозлило её брата, в результате чего вспыхнула ссора. Ревнивый родственник схватил нож и ударил им гостя, передаёт deschide.md.

Пострадавшего госпитализировали. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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