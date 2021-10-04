Припрятал поддельные права: нарушителя задержали на границе

Инцидент произошёл накануне на контрольно-пропускном пункте “Леушены”.
Пограничники остановили автомобиль, в котором в качестве пассажира находился 21-летний гражданин. В его портмоне были обнаружены водительские права с признаками фальсификации. Молодой человек признался, что учился в автошколе, но воспользовался услугами посредника и за 800 евро получил нужный документ.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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