Припрятал поддельные права: нарушителя задержали на границе

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Инцидент произошёл накануне на контрольно-пропускном пункте “Леушены”.

Пограничники остановили автомобиль, в котором в качестве пассажира находился 21-летний гражданин. В его портмоне были обнаружены водительские права с признаками фальсификации. Молодой человек признался, что учился в автошколе, но воспользовался услугами посредника и за 800 евро получил нужный документ.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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