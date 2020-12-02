“Припарковался” вверх тормашками: в результате ДТП в Дондюшанах пострадал водитель

Авария произошла вблизи села Редю-Маре Дондюшанского района.
По словам пресс-секретаря инспектората полиции Дондюшан Светланы Талпэ, за рулём автомобиля Porsche Panamera Turbo находился 26-летний житель Кишинёва. На опасном повороте он не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с трассы и перевернулась на крышу. Водитель получил травмы и был доставлен в районную больницу Единец.
Все обстоятельства ДТП выясняются.
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