“Припарковался” вверх тормашками: в результате ДТП в Дондюшанах пострадал водитель

“Припарковался” вверх тормашками: в результате ДТП в Дондюшанах пострадал водитель

Авария произошла вблизи села Редю-Маре Дондюшанского района. 

По словам пресс-секретаря инспектората полиции Дондюшан Светланы Талпэ, за рулём автомобиля Porsche Panamera Turbo находился 26-летний житель Кишинёва. На опасном повороте он не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с трассы и перевернулась на крышу. Водитель получил травмы и был доставлен в районную больницу Единец.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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