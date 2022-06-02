Принято в первом чтении: на границе Молдовы будут иностранные военные с оружием

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Парламент принял сегодня в первом чтении проект ратификации Соглашения между Республикой Молдова и Европейским союзом об оперативной деятельности, осуществляемой Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраны (FRONTEX) в Молдове.

Основной целью документа, как сообщили в парламенте, является создание правовой базы для направления экспертов FRONTEX для оказания Генеральному инспекторату Пограничной полиции Министерства внутренних дел необходимой поддержки в управлении региональным кризисом и потоком беженцев на молдавско-молдавской границе. Согласно проекту, на госгранице Молдовы будут находиться иностранные военные. Им будет разрешено применять оружие и физическую силу. Все расходы, связанные с работой экспертов FRONTEX в Молдове, будут покрыты Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраны.

В настоящее время Генеральный инспекторат Пограничной полиции и Агентство FRONTEX сотрудничают на основе рабочего соглашения, подписанного в 2008 году, которое предусматривает ограниченный мандат персонала FRONTEX, откомандированного в Молдову для совместной деятельности со статусом наблюдателя.

Соглашение между Республикой Молдова и Европейским союзом об оперативной деятельности Европейского агентства пограничной полиции и береговой охраны в Республике Молдова было подписано 17 марта 2022 года в Брюсселе.

Оппозиция выразила возмущение данным проектом. Так, депутат ПСРМ Александр Нестеровский отметил, что в результате 40% территории РМ будет под “надзором” иностранных военных с оружием.

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