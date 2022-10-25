Принял за конфеты: ребёнок отравился бабушкиными таблетками

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В районную больницу Рыбницы с медикаментозным отравлением был доставлен 3-летний малыш. О случае правоохранителям сообщили врачи.

Инспекторы по делам несовершеннолетних разбирались в ситуации. Как выяснилось: мальчик проживает в селе Большой Молокиш вместе с мамой, старшим братом, бабушкой и дедушкой. Периодически бабушка угощает внуков конфетами, а сами сладости прячет в шкафу в своей комнате.

Накануне, пока семейство было занято другими делами, ребёнок, скорее всего, в поисках сладкого угощения поднялся на стул и взял с полки шкафа стаканчик, где находилась заранее подготовленная вечерняя доза таблеток бабушки. Малыш выпил три пилюли и ушёл.

Через некоторое время женщина увидела, что медикаментов нет на месте, а мама ребёнка заметила, что сын как-то странно себя ведёт и жалуется на боли в животе. Домочадцы сразу поняли, что произошло, и немедленно доставили мальчика в больницу.

Там специалисты оказали ему необходимую медпомощь и оставили на пару дней под присмотром. Сейчас жизни малыша ничего не угрожает.

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