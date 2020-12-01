Принимаются меры по борьбе с гололедицей на дорогах

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Более 250 тонн противогололёдного материала было использовано на национальных дорогах в период с 27 по 29 ноября.

Как сообщает moldpres.md со ссылкой на Государственную администрацию дорог, в указанный период на дорогах общего пользования на севере и в центре страны проводилось патрулирование. На опасных спусках и подъёмах с увеличенным уклоном велись работы по борьбе с гололедицей.

За последние три дня на государственных дорогах общего пользования было рассыпано 253 тонны противоскользящего материала. В процессе были задействованы 44 единицы спецтехники и 86 дорожных рабочих, – сообщили в ведомстве.

Оперативная информационная служба Государственной администрации дорог начинает работать с 1 декабря круглосуточно. В неё можно позвонить по телефонам: (022) 22 55 30; 74 89 61 и 060 477 117.

В то же время Государственная администрация автомобильных дорог предупреждает водителей о необходимости соблюдения ПДД, касающихся подготовки и управления автомобилями в зимний период.

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