“Принципиальность” Санду в действии: Она просит поддержки у Усатого, которого ранее называла “бандитом” и “человеком Плахотнюка” (ФОТО, ВИДЕО)

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Ранее Майя Санду неоднократно заявляла, что сотрудничество между ПДС и “Нашей партией” категорически невозможно, так как Ренато Усатый – “бандит” и “человек Плахотнюка”. Однако вчера лидер партии “Действие и солидарность” в очередной раз продемонстрировала свою “принципиальность”, предложив в том числе Усатому “разработать совместный план по отстранению Додона от власти”.

– Я никогда не доверяла Ренато Усатому. Вы слышали, чтобы хоть раз я об этом говорила? У меня никогда не было, нет и не будет доверия к этому человеку. Он – человек Плахотнюка, с которым его связывает множество “дел”. Они обсуждали, кого убивать, а кого не трогать. Это люди одной категории. У нас категорически не может быть никакой коалиции с “Нашей партией”, – говорила не так давно Санду, пишет actualitati.md.

Вот только теперь, в разгар избирательной кампании, Санду не видит ничего зазорного в том, чтобы обратиться за поддержкой к тому, кого она называла “бандитом” и “человеком Плахотнюка”.

– Днем появился опрос, согласно которому у Майи Санду нет шансов на победу в президентской гонке. Вечером – письмо Санду к 5 участникам гонки: Нэстасе, Усатому, Цыку, Киртоакэ и Делиу. Суть в следующем: разработать совместный план, как отстранить Додона от власти. На деле Санду предлагает остальным кандидатам признать её лидерство и помочь ей стать президентом, – прокомментировал ситуацию депутат ПСРМ Богдан Цырдя.